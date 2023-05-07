شكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو أمام الخليج

تلقت استعدادات النصر لمواجهة الخليج المهمة في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي ضربة قوية تمثلت بوجود شكوك حول قدرة النجم كريستيانو رونالدو على المشاركة في اللقاء.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
النصر استعاد توازنه بالفوز الكبير على الرائد 4-0 في الجولة الماضية، وقد منحه التعاون هدية ثمينة بإسقاط الاتحاد 2-1، ليُقلص زملاء رونالدو الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط، ولذا بات من المهم أن يفوز الفريق في مباراة الغد أمام الخليج لمواصلة الصراع مع العميد.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رونالدو غاب عن المران الجماعي يوم أمس بقرار من الجهازين الطبي والفني بعد إصابته بإجهاد عضلي، وقد خضع اللاعب لبرنامج علاجي خارج المستطيل الأخضر.
ومن المقرر أن يخضع صاحب الـ38 عامًا اليوم لاختبار طبي ميداني قبل إقرار مشاركته في المران الأخير قبل مواجهة الخليج، والذي سيُقام على ملعب الأول بارك مساء اليوم.
يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ56.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي