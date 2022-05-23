شكوك حول لحاق تياجو بنهائي الأبطال .. وكلوب: حالته ليست جيدة!

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأنه ليس مطمئنًا بشأن حالة الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط الفريق، بعد إصابته أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وينتظر ليفربول لاكتشاف مدى إصابة تياجو قبل أقل من أسبوع على خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وخرج تياجو من ملعب "أنفيلد" قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لمواجهة وولفرهامبتون، لكن اللاعب شارك لاحقًا في جولة التقدير بعد نهاية المباراة، وهو يلف كاحله الأيمن بضمادات.

ومن المقرر أن يخضع تياجو للمزيد من الفحوصات للتأكد من حجم الضرر، لكن تشير عدة تقارير إلى أن الإسباني لن يتمكن من اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تظل حالة البرازيلي فابينيو محل شك أيضًا.

ماذا قال كلوب؟

وعندما سُئل كلوب عن حالة تياجو قال بعد المباراة: "ليست جيدة، لكن لا يمكنني قول المزيد".

واضاف: "لقد كان بالخارج مع العائلات، وكانت ابنته الصغيرة على كتفيه، إنه قادر على المشي، ومن الواضح أن هذه علامة جيدة، لكن سنعرف الباقي لاحقًا".

وعند الإلحاح لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الإصابة، قال مدرب ليفربول: "إنها في الجزء السفلي من الجسم، أعرف ذلك ولكن لا أريد التحدث عنه الآن، علينا الانتظار، اعطونا فرصة".

واختتم كلوب: "ليست أفضل الأخبار، لكن نريد الانتظار حتى نعرف المزيد عنه، وبعد ذلك سنشارك المعلومات عن الأمر".

ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو الجاري، على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

ويجمع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد وليفربول، وستكون المرة الثالثة التي يتواجهان فيها في المباراة النهائية، بعد 1981 و2018.

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