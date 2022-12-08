شكوك حول لحاق أمرابط بمواجهة المغرب والبرتغال

تامر أبو سيدو
|
Amrabat MoroccoGetty
كأس العالمالمغرب vs البرتغالالمغربالبرتغالسفيان أمرابط

مباراة مرتقبة لأسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم

يُواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يطمح لتحقيق إنجاز إفريقي غير مسبوق بالصعود لنصف النهائي.

استعدادات المغرب كانت قد تلقت ضربة أولى بتأكد غياب المدافع نايف أكرد بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة إسبانيا في دور الـ16، لكن تلك ليست الضربة الوحيدة!

موقع le360 المغربي أوضح أن أمرابط يُعاني من إصابة في ظهره منذ بداية نوفمبر، تعرض لها خلال مباراة فريقه فيورنتينا أمام ريجاس في الدوري الأوروبي.

الجهاز الطبي لأسود الأطلس يُحاول تجهيز لاعب الوسط صاحب الأداء المبهر في كأس العالم لمواجهة السبت المرتقبة، وذلك بإخضاعه لجلسات علاج طبيعي مكثفة لتخفيف الآلام التي عاودته عقب مواجهة إسبانيا التي امتدت إلى 120 دقيقة وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية.

يُشار إلى أن أمرابط خطف أنظار الجميع بأدائه الممتاز في وسط ملعب المغرب، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من أندية الدوري الإنجليزي أبرزها ليفربولز

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

169839 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 46548فرنسا، 2018
  • 34137ألمانيا، 2014
  • 66146إسبانيا، 2010
  • 23008إيطاليا، 2006
169839 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين