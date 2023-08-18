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شكك في عدالة المنافسة .. معاقبة "ابن" الهلال السابق بسبب الأهلي!

أحمد فرهود
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ابن الهلال السابق يشعل أزمة في الوسط الرياضي السعودي

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أثار أحد أبناء نادي الهلال السابقين، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد مواجهة الخليج والأهلي، في مسابقة دوري روشن للمحترفين، مساء أمس الخميس.

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الخليج خسر (1-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد المباراة.. صرح حمد العبدان، لاعب الخليج الحالي وابن الهلال السابق؛ قائلًا: "نجوم الأهلي الحاليين، قبل شهرين كانوا يلعبون في الدوري الإنجليزي، وحاليًا يلعبون أمامنا.. الفارق كبير في الإمكانيات، لا توجد عدالة بين أندية صندوق الاستثمارات، والفرق السعودية الأخرى".

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وفي هذا السياق.. أعلن علاء الهمل، رئيس مجلس إدارة الخليج، معاقبة العبدان؛ وفقًا لـ"اللوائح الداخلية" للنادي، على خلفية تصريحاته بعد الخسارة أمام الراقي.

وأكد الهمل في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، على أن ما صرح به اللاعب، خارج عن نطاق الأمور الفنية؛ وهو أمر غير مقبول، معربًا عن فخره بالدعم المقدم من المسؤولين، لكافة فرق المملكة.

جدير بالذكر أن 75% من أسهم النادي الأهلي، تحولت إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ والذي ضم مجموعة من النجوم العالميين، إلى الفريق؛ على رأسهم الساحر الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77301كريم بنزيما
  • 7780خاليدو كوليبالي
  • 12677روبرتو فيرمينو
  • 6033نجولو كانتي
  • 14266مارسيلو بروزوفيتش
  • 27822صفقة أخرى
145879 الأصوات

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