"شكرًا لدعمك".. كوكوريا يستغل الفوز بيورو 2024 للسخرية من جاري نيفيل!

نجم تشيلسي لا ينسى ولا يُفوت!

لم يُفوت مارك كوكوريا فرصة الفوز بلقب يورو 2024 مع منتخب بلاده إسبانيا دون الرد بقسوة وبرسالة حملت الكثير من السخرية على الإنجليزي جاري نيفيل.

اللاعب الدولي السابق كان قد استبعد إسبانيا من الفوز باللقب القاري، مشيرًا إلى أن وجود كوكوريا في يسار الدفاع أحد أسباب رأيه، وقد صمت لاعب تشيلسي على ذلك الانتقاد اللاذع حتى سنحت له فرصة الرد والثأر.

كوكوريا لعب جميع مباريات إسبانيا في يورو 2024 باستثناء المباراة الختامية لدور المجموعات، والتي كانت هامشية واستغلها المدرب لويس دي لا فوينتي لإراحة اللاعبين قبل مواجهة دور الـ16 أمام جورجيا.

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صاحب الـ25 عامًا نشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام حملت تصريحات جاري نيفيل، وقد كتب معلقًا "لقد وصلنا إلى نهاية الطريق جاري، شكرًا لدعمك".

المنتخب الإسباني كان قد هزم نظيره الإنجليزي في نهائي يورو 2024 مساء أمس بهدفين مقابل هدف واحد، والمثير أن كوكوريا نفسه من صنع هدف الفوز الثمين الذي سجله ميكيل أويارزابال في الوقت القاتل.