شكرينيار: مباراة إنتر مع يوفنتوس لن تكون ودية

يوفنتوس سيلعب يوم الأربعاء مع إنتر في كأس الأبطال الدولية الودية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ميلان شكرينيار، مدافع فريق إنتر، أن مباراة فريقه أمام يوفنتوس صباح الأربعاء، لن تكون ودية أبداً، مشدداً على أن فريقه يجب ان يكون في كامل تركيزه.

وقال شكرينيار، في تصريحات قبل مباراة يوفنتوس الودية المقرر إقامتها يوم الأربعاء: "هذه ليست مباراة ودية، هذه مباراة تحضيرية يجب ان نطبق خلالها الأشياء التي نتدرب عليها".

وواصل: "نحن نعمل كثيراً، وأعتقد أننا نعمل بجهد، نقوم بتنفيذ أوامر المدير الفني، من المهم أن نطبق هذه الأمور على أرضية الملعب".

وتابع: "أنا سعيد للغاية، كل من يأتي إلى فريقنا يقدم لنا المزيد من الخبرات، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا".

🔴 بايرن ميونخ يكشف عن قميصه الجديد في دوري أبطال أوروبا



تقييمكم يا شباب من 1⃣ لــ🔟 ✍️ pic.twitter.com/xmBFsq1QLV — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وتطرق المدافع صاحب الـ 24 إلى الحديث عن يوفنتوس وقال: "يوفنتوس يمتلك العديد من اللاعبين، الجيدين للغاية، بالإضافة إلى رونالدو الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد شكرينيار، على أن مدافعي فريقه يجب أن يكونوا في كامل تركيزهم، وعلى الفريق كله أن يعمل بكل ما لديه من قوة.