"شكرت الرب أنه معنا" .. فييري يتغنى بالظاهرة رونالدو

الثنائي لعبا سوياً بقميص إنتر

عاد النجم الإيطالي كريستيان فييري بالذاكرة لفترة مزاملته الأسطورة رونالدو بقميص إنتر، وتغنى بالإمكانيات الاستثنائية للظاهرة البرازيلي.

ولعب الثنائي سوياً في إنتر عقب انتقال فييري من صفوف لاتسيو في 1999 وحتى رحيل رونالدو إلى ريال مدريد في 2002، ولكن لم يتشاركا كثيراً في الميدان بسبب الإصابات للمهاجمين.

وقال فييري في حوار على "برايم" مع لوكا توني: "رونالدو؟ كان يأخذ الكرة من مناطقنا ويراوغ الجميع، كان يمكنك أن ترى مدى قوته في التدريبات، كان سريعاً للغاية وقادر على مراوغة أي شخص".

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وأتبع: "كان يمكنه تمرير الكرة بين قدمي أي لاعب، يفعل أشياء يمكن لعقلك فقط تخيلها وتجعلك تقول له ما هذا الذي تفعله!".

وواصل "بوبو": "الخصوم كانوا يقولوا لنا من أين أتيتم به! عندما كنت أراه في التدريبات كل يوم كنت أحمد الرب أنه يلعب معنا!".