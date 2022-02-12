شكراً لوكاكو .. نجم كرواتيا يشكر البلجيكي على تأهل بلاده

فرص لا تصدق أضاعها لاعب إنتر

وجه إيفان راكيتيتش، نجم إشبيلية الكرواتي، رسالة خاصة إلى مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو عقب الدور الذي لعبه في عبور كرواتيا لدور الستة عشر بالمونديال.

كرواتيا وبلجيكا تعادلا سلباً، النتيجة التي تكفي الكروات من أجل العبور بخمس نقاط، مقابل أربع نقاط فقط لبلجيكا، وصدارة للمغرب بسبع نقاط.

والحدث الأكبر في المباراة كان الفرص السهلة التي أضاعها لاعب إنتر المُعار من تشيلسي، والي وصلت إلى أربع كرات في الشوط الثاني.

راكيتيتش الغائب عن بلاده في المونديال نشر فيديو عبر خاصية الصور على إنستجرام توجه فيه بالشكر للوكاكو على إضاعته للفرص وبعث بالتهاني لمواطني كرواتيا.

وتلعب كرواتيا في الدور المقبل أمام اليابان التي فجرت المفاجأة بالفوز على إسبانيا وإقصاء ألمانيا وصدارة المجموعة السادسة.