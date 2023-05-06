"شكراً كنو" .. جمهور النصر يطقطق بعد خسارة الهلال!

كان الدولي السعودي محمد كنو محل انتقادات وسخرية جماهير الهلال والنصر لأول مرة يشترك فيها الجمهوران في شيء تقريبًا بخلاف تشجيع الأخضر!.
فبعد الأداء الكارثي له في مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي مني فيه الهلال بهزيمة أفقدته اللقب الذي يحمله، صبت جماهير الهلال انتقادها بشكل طبيعي على أحد أسوأ لاعبيها في المباراتين.
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لكن جماهير النصر سخرت من كنو على طريقتها، حيث عددت المواقف التي قام بها كنو بإضرار ناديه الهلال، بدءًا من التوقيع للهلال والنصر في نفس الوقت، ما تسبب في إيقاف الهلال عن القيد لفترتين وعدم تدعيم صفوف الفريق.
كما تم استدعاء لحظات الطرد التي تعرض لها كنو في مسيرته وأفقدت الهلال العديد من الحظوظ وعلى رأسها لقطة الطرد أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
هذا بالإضافة إلى أدائه الكارثي أمام أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا وكونه أحد أسوأ لاعبي المباراتين.
وأطلقت الجماهير وسماً (شكرًا كنو) على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر" للسخرية من لاعب الهلال.
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