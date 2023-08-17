"شكراً جزيلا .. ولا نقطة كحول" .. جوارديولا يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي عقب السوبر الأوروبي!

جوارديولا يقدم شكرًا ساخرًا للدوري الإنجليزي!

على الرغم من فرحة التتويج بالبطولة الرابعة، لم ينس بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي توجيه أسهم الانتقادات لرابطة الدوري الإنجليزي، بسبب رزمانة المواعيد.

مانشستر سيتي تغلب بالأمس على إشبيلية (4/5) بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة السوبر الأوروبي على ملعب كارايسكاكيس في اليونان.

وقال جوارديولا في حديثه مع شبكة "TNT Sports"الأرجنتينية: "أنا سعيد حقًا بالحصول على اللقب، الآن نفتقد بطولة فقط لإنهاء دائرتنا والحصول على جميع البطولات، وهذا يمكن أن يحدث في ديسمبر عندما نذهب إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية".

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وأضاف: "لقد خسرنا ضد آرسنال بعد الذهاب لركلات الترجيح في الدرع الخيرية، لذا فإن كرة القدم على هذا المستوى هي مثل العملة ذات وجهين، إذا سجل إشبيلية هدفًا ثانيًا ربما كان الأمر قد انتهى، لكن كان لدينا فرص قبل ضربات الجزاء".

وواصل: "غدًا سنكون أكثر سعادة من اليوم عندما نتعافى، لهذا ليس هناك فرصة لشرب قطرة واحدة من الكحول نحن بحاجة إلى التعافي قدر الإمكان لأننا قادمون من اليونان".

وأتم حديثه ساخرًا: "شكرًا جزيلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للسماح لنا باللعب يوم السبت وليس الأحد أو الإثنين شكراً جزيلاً".

يذكر أن مانشستر سيتي سيلعب مع نيوكاسل مساء السبت على الرغم من أن هناك مباريات أخرى في الجولة الثانية من البريميرليج ستلعب يومي الأحد والإثنين.