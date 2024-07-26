"لن أكشف المزيد إلا بحضور محامي" .. شكاوي من مدة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

الحفل المرتقب اليوم الجمعة

اشتكى الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 من مدة حفل الافتتاح وتأثيره على حالتهم الصحفية والبدنية قبل بداية المنافسات.

وبحسب اللجنة المنظمة، سينطلق الحفل رسمياً في الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس على ضفاف نهر السين، في سابقة أن يقام افتتاح الألعاب خارج ملعب رياضي.

ونشرت "موندو" رسالة من رياضي مشارك في بعثة إسبانيا بالألعاب رفضت الكشف عن هويته، ولكن أشار إلى أنها ليست مشاركته الأولى ولكن لا يملك ميداليات، ورفض كشف المزيد إلا بحضور محامي، خوفاً من تأثير تصريحاته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الرياضي إن لم يتم إعلام الرياضيين بالكثير بخصوص حفل الافتتاح ولكن تم إبلاغهم بمدته التي وصفها بالمخيفة، مؤكداً أن الأطقم الفنية لن تشارك بسبب العدد المحدد للحضور، ولكن كشف عن أن مدة الحفل قد تصل إلى 7 ساعات ونصف تقريباً.

وذكر الرياضي أن حتى إذا لم يشارك في كل فعاليات الحفل وغادر مبكراً، سيقضي ما يقارب من 5 ساعات بالفعاليات الخاصة بالافتتاح منذ الوصول من القرية الأولمبية مقر إقامة البعثات الرياضية وحتى ضفاف نهر السين حيث ستبدأ الأحداث.