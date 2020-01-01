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شقيق هيجواين يبرر خروجه من العزل الصحي

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شقيق هيجواين يبرر خروج شقيقه من إيطاليا

من الواضح أن الحديث عن هروب اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين من إيطاليا إلى الأرجنتين أخذ منعطف جديد في التناول بعد حديث نيكولا شقيق مهاجم يوفنتوس.

هيجواين كانت قد خرجت الكثير من الأخبار حول هروبه من الحجر الصحي في إيطاليا والسفر إلى الأرجنتين ولكن النادي الإيطالي أكد فيما بعد أنه قد حصل على الإذن بسبب مرض والدته دون عرض مزيد من التفاصيل.

وغرد نيكولا عبر حسابه على تويتر قائلاً: "أمنا مصابة بالسرطان منذ 4 سنوات وحتى الآن تواصل كفاحها، نطلب منكم بعض الاحترام والنظر بشكل إنساني معنا أكثر من هذا".

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    التغريدة لم تستمر طويلاً بعد أن أزالها نيكولا من على حسابه الرسمي على "تويتر"، ويمكن تفسير الأمر بأن شقيقه لم يعجب بطريقة جذب التعاطف له ولوالدتهم بسبب مرضها.

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    ولكن يبدو الأمر مفهوماً الآن بأن شقيق هيجواين أراد تبرير خروج شقيقه من إيطاليا وخرق العزل الطبي المفروض بسبب فيروس كورونا، ولكن كل هذا بسبب الرغبة في البقاء بجوار والدته في ذلك الوقت الصعب.

    يذكر أن فريق يوفنتوس كان قد تم اكشاف 3 حالات مصابة فيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهم روجاني مدافع الفريق وماتويدي بالإضافة إلى باولو ديبالا.

     

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