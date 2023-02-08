شقيق ميسي يشعلها: هو سبب شهرة برشلونة وسنطرد لابورتا!

خرج ماتياس، شقيق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بمجموعة من التصريحات التي هاجم خلالها نادي برشلونة الإسباني، فريق شقيقه السابق.
ماتياس، وعبر قناة "تويتش" الخاصة بنجله، فإن عودة ميسي إلى برشلونة تتطلب تنظيفًا جيدًا للنادي، وأهم ما في ذلك التنظيف هو رحيل جوان لابورتا.
وقال ماتياس ميسي: "لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك فسنقوم بتنظيف جيد، يتضمن طرد جوان لابورتا، الجاحد لكل ما قدمه ميسي لبرشلونة".
شقيق ميسي هاجم مشجعي برشلونة بشدة، لدرجة أنه وصفهم بالخونة، وقال: "الناس لم يساعدوه، كان يجب أن يخرجوا في مسيرة أو شيء من هذا القبيل، وأن يجعلوا لابورتا يغادر ويبقى ميسي".
وأضاف: "الكتالونيون خونة، أخبرت أمي ليونيل ذات مرة أنهم يجب أن يدفعوا له مثل رونالدينيو".
بالإضافة إلى ذلك، أشار ماتياس ميسي إلى أن شقيقه هو من وضع برشلونة على خريطة كرة القدم العالمية.
وقال في ختام حديثه: "لا أعلم بشأنكم، لكن برشلونة أصبح معروفًا بفضل ميسي، لم يكن أحد يعلم بأمرهم من قبل فقط كانوا يعرفون مدريد، كل من كانت تتاح له الفرصة للذهاب إلى برشلونة ورؤية المتحف، والآن يأتون لرؤية ميسي".
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