شقيق ميسي يبرر تصريحاته عن برشلونة ونجم باريس

شقيق ميسي يتراجع ويعتذر لبرشلونة والكتلان.

أجبرت ردود الأفعال المتزايدة على تصريحات ماتياس ميسي، شقيق قائد الأرجنتين وهداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي، على الخروج وتبرير ما قاله في حق اللاعب وناديه السابق.

وأثار ماتياس عاصفة بخروجه على قناة نجله على تويتش وقوله إن عودة ميسي لبرشلونة سيصاحبها طردًا لجوان لابورتا رئيس برشلونة، النادي الذي لم يكن معروفًا قبل ليو.

ونشر ماتياس بيانًا عبر حسابه على إنستجرام كتب فيه: "أود تبرير ما قلته على منصات التواصل الاجتماعي، كنت فقط مع نجلي وأصدقائه نمزح. كيف لي أن أفكر في نادٍ كبير مثل برشلونة وتاريخه على هذا النحو؛ النادي الذي منح عائلتي وليو الكثير"

وتابع شقيق نجم باريس سان جيرمان الحالي "بالنسبة لنا كتالونيا هي بيتنا الثاني وهذا واضح. آسف جدًا واعتذر لكل شخص خاصة جماهير برشلونة. أخيرًا أود القول إن لدي حساب فقط على إنستجرام".