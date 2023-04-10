شقيق حمدالله يعود من جديد: عبدالرزاق بالنسبة للاتحاد كحاجة الأرض للمطر!

أنباء منتشرة عن عرض الاتحاد لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله للإعارة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فما هي الحقيقة؟

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عاد عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المغربي عبد الرزاق حمد الله ووكيله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، للظهور من جديد كعادته في الفترات الجدلية بالنسبة للاعب، إذ كان هو متصدر المشهد خلال فترة أزمته مع نادي السابق النصر.

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الساعات الماضية زعمت بعض التقارير أن العميد ينوي عرض المهاجم المغربي للإعارة في الصيف المقبل، خاصةً في ظل تلقيه عرضًا من الدوري الإماراتي، وحاجة النمور للتعاقد مع صفقة عالمية في الهجوم.

لكن عبد الرحيم نفى نهائيًا هذه التقارير، إذ قال، خلال تصريحاته لموقع "كووورة": "لا صحة لما يتردد حول مغادرة حمد الله للاتحاد، الفريق يحتاج مهاجمه كحاجة الأرض للمطر، أما ما يخرج من أنباء في هذه المرحلة فهدفه الأول هو التشويش على الفريق والنتائج الإيجابية التي تتحقق، خاصةً وأنه مع تعثر النصر اقترب الاتحاد أكثر من تحقيق لقب الدوري".

وأضاف: "الجميع في الاتحاد من الإدارة وحتى اللاعبين متحدون وعلى قدر المسؤولية، وحمد الله تركيزه حاليًا منصب على الفوز في المباريات".

يذكر أن النادي الجداوي جدد عقد حمد الله في فبراير الماضي حتى عام 2025م، بعدما كان قد دخل الفترة الحرة في عقده السابق.

Shahid