شقيق جوارديولا: أخبرته أن يأتي لتدريب جيرونا إذا شعر بالملل!

ماذا قال بيري؟

تحدث بيري جوارديولا، رئيس مجلس إدارة نادي جيرونا الإسباني، وشقيق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن ناديه الذي يستعد لمواجهة ليفربول اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيري، الذي يصغر أسطورة برشلونة بـ5 سنوات، في مقابلة مع صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "أقول لبيب دائمًا، في اليوم الذي تشعر فيه بالملل، يمكنك القدوم وتدريب جيرونا".

وأضاف: "في الحياة، لا تعرف أبدًا (المستقبل) لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث (بيب يقود فريقه)، لكن جيرونا مكان جيد جدًا لكرة القدم. الطقس رائع. المنطقة جيدة. النادي نفسه يعيش كرة القدم على مدار 24 ساعة، لكن البيئة والتاريخ ليسوا مثقلين بالضغط مثل الأندية الكبيرة".

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وواصل: "بدأنا في كتابة التاريخ وبدأنا في ممارسة الضغط لأننا نعرف المستوى الذي نريد الوصول إليه، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن بحاجة إلى مساءلة أنفسنا، هذا يعني أن هذه البيئة لطيفة جدًا لمحبي كرة القدم وهناك دائمًا فرصة لأي شخص في يوم من الأيام للقدوم إلى جيرونا ولعب كرة القدم أو التدريب، لأن البيئة هادئة".

لم يصل بيري إلى نفس مستوى بيب في كرة القدم، حيث اكتفى باللعب في الدوريات الدنيا، قبل أن يعمل مع شركة نايكي، ثم يصبح وكيل أعمال للاعبين، ومنه بدأ الاستثمار في نادي جيرونا عام 2015، حين كانوا يواجهون شبح الإفلاس، قبل أن تنضم مجموعة سيتي جروب وتشتري 47% من النادي في 2017.