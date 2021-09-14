ماتياس بوجبا يحسم مستقبل شقيقه

يبدو أن هناك تحولًا ملحوظًا في الأحداث بشأن قضية مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ماتياس بوجبا، شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا يعترف بسعادة الأخير داخل أسوار "أولد ترافورد"، مما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب مع مانشستر يونايتد.

ماذا قال شقيق بوجبا؟

تحدث ماتياس بوجبا في لقاء له في البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينجيتو" عن موقف بوجبا من تجديد عقده وقال: "بول لم يقرر بعد إذا كان سيبقى أم سيرحل الصيف القادم، أنه قراره"

وأضاف: "يشعر أنه بخير داخل مانشستر يونايتد لكن سنرى .. عندما يحين وقت القرار، سنعرف".

ما هي آخر التطورات بخصوص بوجبا؟

مانشستر يونايتد قام بعمل مذهل في سوق الانتقالات المنصرم بالتعاقد مع رافاييل فاران وجادون سانشو، وعلى رأسهم استعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سوق انتقالات مانشستر يونايتد المذهل لم يجعل إدارة النادي تغفل عن السعي وراء تمديد تعاقده مع بوجبا، لكن اللاعب لطالما أوضح أنه يفكر في خيارات أخرى بشأن مستقبله.

ثم ظهرت تقارير أخيرة، تشير إلى أن اللاعب يعيد التفكير في مستقبله وأن والأداء المثالي من كريستيانو رونالدو وباقي الفريق أمام نيوكاسل كان له تأثير كبير على تفكير بوجبا.

يذكر أن الفرنسي دخل الموسم الأخير في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد، وكان ارتبط اسمه بعدد من الأندية الكبرى مؤخرًا، في محاولة منها لاستغلال حقيقة انتهاء عقده في يونيو 2022.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا:

صراع الأفضلية التاريخية بين ميسي ورونالدو يشتعل مجددًا

رونالدو لزملائه في يونايتد: لم أعد لأكون مُشجعًا!

بايرن ميونخ ويوفنتوس وأكبر ضحايا أهداف رونالدو في دوري أبطال أوروبا