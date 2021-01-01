شقيق بوجبا يحذر مانشستر يونايتد من رحيله بالمجان

أنباء سعيدة لريال مدريد ويوفنتوس

قام شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، بتحذير مانشستر يونايتد، من إمكانية رحيل اللاعب عن النادي بالمجان في حالة عدم بيعه في أقرب فرصة ممكنة.

بوجبا ارتبط بالرحيل عن مانشستر أكثر من مرة، وسط اهتمام كبير بالحصول على خدماته من يوفنتوس وريال مدريد.

وكيل أعماله مينو ريولا، سبق أن فجر مفاجأة قبل مواجهة يونايتد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكدًا انتهاء مسيرة بوجبا مع الشياطين الحمر.

وجاء الدور على شقيقه ماتياس للحديث عن مستقبله قائلًا:"هو يشعر بالسعادة ويتطور بشكل مستمر في الوقت الحالي".

وأضاف لبرنامج " El Chiringuito":"يتبقى له عام في عقده، لا أعرف ما إذا كان سيبقى حتى نهاية العقد أم لا".

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وتابع:"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه إذا كان يونايتد يريد المال فعليهم بيعه الآن، لأنه لو لم يحدث ذلك سيرحل بالمجان".

يذكر أن بوجبا الذي يبلغ عمره الآن 27 سنة، ينتهي عقده مع يونايتد في يونيو 2022، وسط غموض كبير حول توقيعه على عقد جديد.