شقيقة رونالدو عن استبعاده أمام سويسرا: انظر أين يركزون!

إنستجرام أخت كريستيانو رونالدو يواصل إثارة الجدل!

علقت كاتيا أفيرو أخت كريستيانو رونالدو على التركيز الكبير الذي حظى به شقيقها بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال أمام سويسرا، في اللقاء الذي حسمه الملاحون بسداسية مقابل هدف.

اختار فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال استبعاد قائد المنتخب عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة سويسرا في دور ال16 من كأس العالم، وجاء هذا القرار مفاجأة كبيرة على اعتبار أنه بدأ مباريات البرتغال في دور المجموعات ضد أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

غياب رونالدو كان أهم نقطة نقاش في الفترة التي سبقت انطلاق المباراة، وعلقت أفيرو على الاهتمام الكبير الذي تلقاه على وسائل التواصل الاجتماعي، في قصتها على الإنستجرام، وصورت أفيرو لحظة خروج رونالدو من نفق اللاعبين في نفس الوقت تقريبًا، حيث استدار جميع المصورين فجأة لالتقاط صورة له.

تركوا الملعب بكل من فيه 🏟🤷‍♂️



الكاميرات تلاحق رونالدو في كل مكان حتى على دكة الاحتياط 🐐📸#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/g44yOb1mYY — GOAL Arabia (@GoalAR) December 6, 2022

وكتبت في قصتها على الإنستجرام: "اللعبة موجودة ولكن انظر أين يركزون، لا أعرف لماذا ولا أفهم ذلك، لكنني متأكدة من أننا سنحصل على إجابات من الله لاحقًا، فهو لا يفشل، فلنرى".

وأضافت: "نعم رونالدو ليس أبديًا، نعم لن يلعب إلى الأبد، للأسف لم يسجل الأهداف الآن، يقولون أنه كبير في السن، والبرتغال لا تحتاج إلى رونالدو!، كل ما فعله ليس مهمًا، كل ما فعله تم نسيانه، الآن يطلبون المغفرة ولا يحتاجون إليه سوف أسجل ذلك وسنتحدث لاحقًا".

وأتمت: "من العار إهانة رجل قدم الكثير".

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال سيلاقي منتخب المغرب يوم السبت القادم في ربع نهائي كأس العالم 2022.