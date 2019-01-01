شقة فاخرة لكل لاعب عراقي يُسجل هدفًا في إيران

رجل أعمال عراقي أعلن تقديمه هدية لكل لاعب

يبدو أن إثارة مواجهة منتخبي العراق وإيران مُثيرة جدًا خارج وداخل الملعب أيضًا، بعد تداول تقارير عراقية أنباءً عن تجهيز مكافآت خاصة من أجل تحفيز أسود الرافدين على الفوز بالمباراة.

منتخب العراق يواجه نظيره إيران اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام مباراة العراق وإيران على أرضية ملعب استاد عمان الدولي.

تقارير عراقية أشارت إلى أن رجل أعمال عراقي أعلن تقديمه هدية لكل لاعب في حالة تسجيل هدف مرمى المنتخب الايراني خلال مباراتهما المرتقبة اليوم في الاردن.

وأوضحت التقارير أن رجل الأعمال وعد بمنح شقة سكنية بقيمة 90 الف دولار في وسط بغداد لكل لاعب يسجل هدفًا في مرمى المنتخب الإيراني، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز بهذه المواجهة.

وتأتي المباراة بين إيران والعراق ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأردن بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.

تقارير - "فيفا" يطالب العراق بخوض لقاءاته خارج أرضه لأسباب أمنية

يُذكر أن منتخب العراق يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تحتل إيران المركز الثالث برصيد 6 نقاط.