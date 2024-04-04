كشف قصة "العاهرات" .. عم روبياليس يتهمه بالعنصرية واستخدام السلطة من أجل الجنس!

يؤمن أنه بحاجة لمساعدة نفسية

خرج خوان روبياليس عم رئيس الاتحاد الإسباني المقال من منصبه لويس روبياليس، من أجل الهجوم على الأخير واتهامه بالعنصرية والتمييز.

خوان سبق أن عمل بالاتحاد الإسباني مع ابن شقيقه، ولكنه رحل بعد عامين من تولي المهمة، والآن قرر الخروج لكشف حقيقة الرئيس المطرود من منصبه، بعد تورطه في عدة قضايا فساد، بالإضافة للتحرش الجنسي بسبب القبلة الشهيرة لجيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

وأجرى عم روبياليس مقابلة مع برنامج La Mirada Crítica على قناة Telecinco قال خلالها:"لويس لديه طموح هائل، إنه رجل تتغلب عليه الرغبة في الحصول على المال والشعور بالرفاهية، يختار السلطة للحصول على المال والجنس، أعتقد أنه يحتاج إلى مساعدة نفسية وبالتأكيد إلى خطة إعادة تثقيف اجتماعي".

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وأضاف:"لقد طرددني من منصبي كما حدث في زمن فرانكو، عندما أرسلوا سائق سيارة يحمل مذكرة لإبلاغ الوزراء بأنهم خرجوا من مناصبهم، لأنه فعل ذلك معي عبر البريد الإلكتروني في الساعة 10:30 مساءً بشهر مايو 2022، علمت وقتها أنه قال إنه إذا ساءت الأمور ستكون نيته هي الإبلاغ عني".

وأوضح:"في اليوم السابق للإدلاء بشهادته، اتصل بي من خلال أحد الأخوة طالبًا المغفرة وأخبرني أنهم سيصلحون كل شيء، لقد تقدم بشكوى ضدي وتم رفعها ثلاث مرات".

وأما عن الحفل الشهير في سالوبرينيا:"تم دفع تكاليفه بأموال من الاتحاد، لم أقل قط أنهن عاهرات، لكنهن فتيات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 19 سنة، أخبرته أنه كان يفقد عقله وأن الفتيات في عمر بناته، اعتقدت أن الأمر مخزي ولم أغادر غرفتي طوال الليل".

جدير بالذكر أن روبياليس عاد مؤخرًا إلى إسبانيا بعد معيشته لفترة في دولة الدومينيكان، ورغم إطلاق سراحه بعد القبض عليه، إلا أنه تواجهه العديد من الاتهامات والقضايا التي قد تجعله يقضي فترة طويلة في السجن.