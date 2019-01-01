شفاينشتايجر يحث مولر على ترك بايرن ويدعم كوفاتش

مانشستر يونايتد أراد مولر من قبل..

يرى باستيان شفاينشتايجر، أسطورة بايرن ميونخ، أنه يتعين على توماس مولر أن يرحل عن صفوف العملاق البافاري في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد قد أراد التعاقد معه من قبل.

وكان مولر قد خسر دعم الإدارة له وكذلك المدرب نيكو كوفاتش بعد تراجع مردوده الفني في آخر سنتين، وبدأت الشائعات تلوح في الأفق حول إمكانية رحيله عن البطل الألماني.

الدولي الألماني لم يعد يشارك بصورة أساسية وأصبح حبيسًا لدكة البدلاء مؤخرًا، مع تردد شائعات كثيرة عن اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته في الشتاء ووجود أخبار أخرى عن اهتمام إنتر ميلان به.

بدوره، فقد كشف شفايني عن أن اليونايتد إبان فترة المدرب لويس فان خال أراد ضم مولر، حيث قال "فان خال أراده حقًا، كان دومًا يسألني ما الذي يفعله صديقك توماس؟.".

كما تابع "حاولنا حينها التعاقد معه، ولكن مولر كان صغيرًا نوعًا ما ولم يشأ أن يترك ميونخ، ربما هذا الأمر قد تغير بمرور الوقت.".

شفاينشتايجر غادر بايرن ميونخ في عام 2014 بعد تراجع دوره في فترة المدرب بيب جوارديولا، ولكنه يرى أن وضع مولر مختلف تمامًا عن وضعه، فقال "أردت تجربة شيئًا جديدًا، كنت ألعب كل مباراة عكس ما لدى مولر الآن.".

"مولر بات على دكة البدلاء في أغلب الأوقات في الفترة الأخيرة، ربما عليه الآن أن يخوض تجربة جديدة ويؤدي بصورة جيدة في نهاية مسيرته، لا يزال يحتفظ بجودة عظيمة."

وفي هذا السياق، وجب الإشارة إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أكد أن مولر لن يرحل في الشتاء نتيجة للإصابات العديدة التي أنقصت قائمة البافاري، فلم يعد لدى بايرن رفاهية التفريط في أحد لاعبيه.

بايرن ميونخ تلقى هزيمة قاسية من مضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، كما بدأ اللاعبون يوجهون انتقادات حادة للمدرب كوفاتش على المستوى الذي يقدمه الفريق في الآونة الأخيرة.

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شفايني أكد ثقته في كوفاتش ويرى ضرورة استمراره، حيث قال "أحب نيكو وأدعمه بكل التأكيد، لقد حقق الثنائية الموسم الماضي وآمل أن يتمكن من ذلك مرة أخرى.".

وأتم "في النهاية الجودة هي التي تتحدث وتسود، وأرى معظم الجودة في بافاريا.".