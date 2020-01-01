شفاء سواريز من فيروس كورونا

المهاجم المخضرم يرفض الاستسلام

شفاء سواريز من فيروس كورونا

تحولت فحوصات النجم الأوروجوياني لويس سواريز من إيجابية إلى سلبية، وبذلك شفي من فيروس كورونا الذي أبده عن الملاعب أسبوعين.

وسيعود مهاجم الأوروجواي إلى التدريبات مع زملائه بعد اختبار سلبي في اختبار LaLiga PCR الرسمي.

عينة سواريز إيجابية واللاعب يقاتل للعودة أمام بايرن ميونخ

30 نوفمبر

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يتمسك المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، بفرصة اللعب أمام بايرن ميونخ رغم إعلان إصابته بفيروس كورونا.

الاتحاد الأورجوياني لكرة القدم، أعلن إصابة المهاجم المخضرم بالفيروس، ليغيب عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأنباء كانت بمثابة الصدمة لدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، حيث يستعد الفريق لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وخضع سواريز لفحص فيروس كورونا أمس، الأحد، لتظهر النتيجة اليوم إيجابية وتستمر إصابته بكورونا بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا".

ورغم ذلك، فإنّ اللاعب يتمسك بخوض فحص كورونا الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهدف التواجد أمام بايرن ميونخ.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز في المباراة لضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ البافاري لن يعتمد على الأساسيين وأراح مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي.

سواريز يتمسك باللعب ضد برشلونة

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن سواريز سيقوم بعمل اختبارات جديدة، اليوم، الأربعاء، طمحًا في تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

ويأمل اللاعب في أن تكون العينة الأولى التي أجراها هذا الأسبوع غير صحيحة، ليتمكن من اللعب ضد برشلونة للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي الكتالوني.

وفي حالة ظهور عينة سلبية للمهاجم الأوروجوياني، سيشارك اللاعب في تدريبات فريقه بشكل فوري، نظرًا لعدم معاناته من أي أعراض للفيروس.

العينة الثانية تحبط سواريز وتحرمه من المشاركة ضد برشلونة

وظهرت نتيجة العينة الثانية لفحص لويس سواريز والتي أكدت إصابته بفيروس كورونا مما يعني حرمانه من المشاركة ضد برشلونة.

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يذكر أن صاحب الـ33 سنة، نجح في تسجيل 5 أهداف في 9 مباريات مع أتلتيكو مدريد بكل البطولات حتى الآن.