شغف جماهير الأرجنتين يتفوق على المشجع السعودي مسافر الصحراء في جوائز الأفضل!

جماهير جاءت بكأس العالم!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حصول جماهير الأرجنتين على لقب أفضل جماهير في العام المنصرم بعد دعمها الرائع لمنتخب بلادها في كأس العالم التي أقيمت في قطر الشتاء الماضي.

جاء هذا خلال حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم في باريس مساء اليوم الإثنين، وتم وتوزيع العديد من الجوائز فيه على رأسها تلك الجائزة وأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس وحارسة.

وتفوقت جماهير الأرجنتين خلال تلك الجائزة على الجماهير اليابانية التي تم ترشحيها بعد أن كانت تنظف مدرجات ملاعب كأس العالم عقب مباريات منتخب بلادها، وأيضًا المشجع السعودي عبد الله السلمي، الذي أمضى 55 يومًا يسير على الأقدام من بلاده إلى قطر لتشجيع الأخضر في كأس العالم.

أما جائزة اللعب النظيف فقد تم منحها عن طريق علي دائي لصالح لوكا لوخوشفيلي لاعب كرة القدم الجورجي الذي تدخل لإنقاذ حياة منافسه في الملعب خلال مباراة بالدوري النمساوي، حيث قام لاعب فولفسبيرجر بانقاذ جورج تيجيل لاعب أوستريا فيينا الذي سقط على الأرض بعد اصطدام قوي وفقد وعيه وابتلع لسانه.

جدير بالذكر أن المرشحين الآخرين في القائمة هما ساديو ماني نجم بايرن ميونخ بعد اعترافه بتسجيله هدف بيده أمام بوخوم وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد بعد تقديمه للهدايا وكلمات الدعم لنجوم أوكرانيا تحت 21 عامًا خلال مباراة مع منتخب بلاده بسبب ما تخوضه بلادهم من ويلات الحرب.