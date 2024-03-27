بعد "شغبه" أمام إسبانيا.. 4 كوابيس تنتظر فينيسيوس "العدو رقم 1" في الليجا!

أزمة جديدة للنجم البرازيلي!

مرة أخرى كان فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بطل الأحداث المثيرة للجدل على ملعب سانتياجو برنابيو، لكنه لم يكن بقميص ريال مدريد هذه المرة، وإنما كان بقميص البرازيل ضد المنتخب الإسباني.

ودفع فينيسيوس إيمريك لابورت من الخلف في شجار بين لاعبي الفريقين خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل (3-3)، كما تحدى ألفارو موراتا ومقاعد البدلاء الإسبانية.

وكان فينيسيوس محور الأحداث الجدلية خلال الفترات الماضية، بسبب أزماته مع جماهير الأندية المنافسة لريال مدريد، وتعرضه لإساءات عنصرية في بعض الفترات.

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وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الوضع يختلف هذه المرة، إذ شاهد جميع الإسبان تصرفات فينيسيوس "غير المبررة" في مباراة ودية.

وأوضحت أن النجم البرازيلي أثار الغضب بالطريقة التي احتفل بها بهدف تعادل فريقه (ركلة جزاء باكيتا) في الوقت بدل الضائع، واستفز مقاعد البدلاء الإسبانية، حتى أن زميله في ريال مدريد خوسيلو عاتبه بعد نهاية المباراة.

وختمت: "النجم البرازيلي أصبح العدو رقم 1، وتتبقى 9 مباريات في الدوري الإسباني، ويجب على فينيسيوس زيارة مايوركا وسان سيباستيان وغرناطة وفياريال، ويبدو أنه سيصبح هدفًا للجماهير، خاصة بعد ما حدث أمس في سانتياجو برنابيو".