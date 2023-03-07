"شعور إفريقي بداخلي" .. لاعب ألماني يعلن رغبته في تمثيل الجزائر

لم يذهب إلى الجزائر أبدًا

كشف ميتشيل فايزر لاعب نادي فيردر بريمن الألماني، عن رغبته في اللعب لمنتخب الجزائر في المستقبل القريب بسبب شعوره بالانتماء لقارة إفريقيا.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 28 سنة كان من أهم المرشحين لدخول قائمة ألمانيا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، لكنه خرج من تشكيل المدرب هانز فليك.

وقال اللاعب في مقابلة مع "Goal" و "SPOX" :"دعونا نرى ما إذا كان كل شيء تم تسويته بحلول مواجهة الجزائر والنيجر القادمة، المفاوضات جارية مع الاتحاد الجزائري من خلال المستشار الخاص بي".

وأضاف:"لسوء الحظ لم أذهب أبدًا إلى الجزائر، أردنا دائمًا الذهاب إلى هناك كعائلة، ولكن لم يحدث أي اتصال حقيقي، كل من يعرفني يقول إن طباعي أجنبية عن الثقافة الألمانية".

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وتابع:"شخصيتي لا تبدو أنها ألمانية، لدي شيء إفريقي بداخلي وأنا أقدر هذا الشعور كثيرًا".

يذكر أن فايزر ولد في ألمانيا ولكن جده لأمه يحمل الجنسية الجزائرية، ولعب مدافع بريمن للمنتخب الألماني في مختلف فئات الشباب لكنه لم يرتد قميص الفريق الأول حتى الآن.