شعرت وكأنني أغرق .. أجويرو يروي كواليس مباراته الأخيرة مع برشلونة!

رحلته انتهت سريعًا في النادي الكتالوني

كشف النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، عن المزيد من الكواليس الخاصة بالواقعة التي تسببت في إنهاء مسيرته بالكامل مع برشلونة.

أجويرو الذي يبلغ من العمر 33 سنة سقط قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لمواجهة برشلونة وألافيس في 2021، واشتكى من ضيق في التنفس، ليتبين معاناته من مشكلة في القلب جعلته يعتزل اللعبة بالكامل.

وقال أجويرو خلال حديثه مع " Clank Media":"شعرت وكأنني أغرق ولم يكن هناك أي ألم، كان هناك الكثير من الضغط في رأسي واعتقدت أنني مريض جسديًا".

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وأضاف:"لقد قفزت للحصول على ضربة رأس وشعرت بعدها بالدوار وكنت على وشك الإغماء، أردت أن أقول شيئًا ولكن الكلمات لم تخرج من فمي، أمسكت بيد قائد ألافيس وطلبت منه إيقاف المباراة واستجاب بالفعل وصرخ في الجميع للتوقف".

وتابع الأرجنتيني:"عندما هدأت شعرت أن قلبي بدأ ينبض بشكل أسرع، وعانيت من عدم انتظام في ضربات القلب، قبل أسبوع حدث لي ذلك أثناء التدريب لكن لمدة 20 ثانية فقط".

جدير بالذكر أن أجويرو أعلن الاعتزال في مؤتمر صحفي عاطفي في ملعب كامب نو بشهر ديسمبر 2021، مع حضور العديد من الشخصيات المعروفة كان على رأسهم بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي.