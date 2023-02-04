"شعرت بالاختناق" .. فاران يكشف سر الاعتزال الدولي المبكر!

النجم الفرنسي يكشف أسباب الاعتزال الدولي.

كشف رافاييل فاران نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد عن سبب اعتزاله الدولي رغم عدم وصوله لسن الـ 30 بعد، في تصريحات نقلتها "كانال بلس".

وقال فاران: "لقد قدمت كل شيء سواء بدنيًا أو عقليًا، لكن اللعب في أعلى المستويات يجعلك مثل الماكينة، تلعب طوال الوقت ولا يتوقف الأمر أبدًا".

وأضاف: "كنا نعاني من تزاحم جدول المباريات وعدم الراحة، في الوقت الحالي أشعر كأنني أختنق، وأن اللاعب الذي بداخلي يلتهم الإنسان".

وكان فاران قد حقق لقب كأس العالم في 2018 مع المنتخب الفرنسي قبل أن يخسره في النهائي أمام الأرجنتين قبل عدة أسابيع في قطر.

جدير بالذكر أن فاران كان قد خاض 93 مباراة رفقة المنتخب الفرنسي منذ أن لعب أول مباراة له في مارس 2013 تحت قيادة ديدييه ديشان.