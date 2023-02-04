"شعرت بالاختناق" .. فاران يكشف سر الاعتزال الدولي المبكر!

كشف رافاييل فاران نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد عن سبب اعتزاله الدولي رغم عدم وصوله لسن الـ 30 بعد، في تصريحات نقلتها "كانال بلس".
وقال فاران: "لقد قدمت كل شيء سواء بدنيًا أو عقليًا، لكن اللعب في أعلى المستويات يجعلك مثل الماكينة، تلعب طوال الوقت ولا يتوقف الأمر أبدًا".
وأضاف: "كنا نعاني من تزاحم جدول المباريات وعدم الراحة، في الوقت الحالي أشعر كأنني أختنق، وأن اللاعب الذي بداخلي يلتهم الإنسان".
وكان فاران قد حقق لقب كأس العالم في 2018 مع المنتخب الفرنسي قبل أن يخسره في النهائي أمام الأرجنتين قبل عدة أسابيع في قطر.
جدير بالذكر أن فاران كان قد خاض 93 مباراة رفقة المنتخب الفرنسي منذ أن لعب أول مباراة له في مارس 2013 تحت قيادة ديدييه ديشان.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | الوجه الآخر لراموس .. رسام مرهف الحس وينشر موهبته سرًا
- احذر يا دياز من مصير جارديم .. كأس العالم للأندية "مقبرة" مدربين الهلال؟
- الأمير أصبح ملكًا وخطط لهذا الهدف .. ردود أفعال أداء حكيمي أمام تولوز!
- كنو لا يستحق التضحية وبقاء دياز كارثة .. ردود أفعال جماهير الهلال خلال لقاء الوداد
- لا يعرف كيف يسدد وعليه الرحيل .. ردود أفعال أداء صلاح أمام وولفرهامبتون!