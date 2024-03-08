"شعرت بالقشعريرة من الإثارة" .. مورينيو يتغنى بالأهلي: مثل ريال مدريد!

ماذا قال جوزيه مورينيو عن النادي الأهلي؟..

أعرب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، عن "دهشته" من جماهير الأهلي والزمالك؛ على هامش نهائي بطولة كأس مصر.

العاصمة السعودية "الرياض"، تستضيف في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك"، كلاسيكو العرب وإفريقيا بين ناديي الأهلي والزمالك.

مورينيو قال أثناء تحليله للمباراة النهائية: "شعرت بالقشعريرة من الإثارة.. الأجواء الجماهيرية كبيرة للغاية.. هذه هي كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصف المدير الفني البرتغالي، الأهلي المصري بـ"ريال مدريد إفريقيا"؛ مشيرًا إلى أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب، بالإضافة إلى مشاركته المستمرة في كأس العالم للأندية، ومنافسته أكبر الفرق العالمية.

وأشاد جوزيه مورينيو، بالنجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، معتبرًا بأنه الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء؛ حيث أحببه كثيرًا أثناء فترة ممارسته كرة القدم.