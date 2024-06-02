"شعرت بالخوف" .. شبيه كيليان مبابي يُثير الجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا!

شخص يُشبه مبابي كان في مدرجات ريال مدريد

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي على بُعد خطوات بسيطة جدًا من الانتقال بشكل رسمي إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هناك شبيهًا له أثار الجدل.

ريال مدريد توّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد فوزه بثنائية دون رد على بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكشف ماريو كورتيجانا الصحفي في صحيفة "The Athletic" تغريدة، يؤكد أنه كان يوجد شخص في منطقة مشجعي ريال مدريد قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، يشبه كيليان مبابي، الأمر الذي جعله يشعر بالخوف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص تغريدة ماريو كالآتي: "هناك شخص في منطقة مشجعي ريال مدريد، هو مبابي الذي يكبره بـ20 عامًا، يا له من خوف شعرت به".

ومن المتوقع أن يُعلن ريال مدريد خلال الأيام القادمة، التعاقد مع كيليان مبابي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.