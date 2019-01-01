شعراوي ينقذ روما ويقوده لانتصار مثير على تورينو

الجناح الإيطالي نجح في اقتناص هدف الفوز لصالح الذئاب في آخر ربع ساعة من المباراة

نجح فريق روما الإيطالي، في انتزاع انتصاراً مثيراً على ضيفه تورينو، بالجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

المدرب إزبيو دي فرانشيسكو لعب اللقاء بمعظم العناصر الأساسية، بتواجد جنكيز أوندر وجاستن كلويفرت وإدين دجيكو بخط الهجوم.

الذئاب تلقوا ضربة قوية ببداية المباراة، بخروج أوندر مصاباً ونزول ستيفان شعراوي بدلاً منه في الدقيقة السادسة.

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البداية كانت بهدف لصالح روما عن طريق نيكولو زانيولو، قبل أن يضيف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

تورينو رفض الاستسلام وحاول بشتى الطرق العودة، وبالفعل تمكن لاعبه توماس رينكون من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 51.

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هدف رينكون أعطى فريقه دفعة معنوية كبيرة طمحاً في التعادل، وهو ما تحقق بهدف آخر لكريستيان أنسالدي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

روما استفاد من تبديله الاضطراري بنزول شعراوي، بعدما سجل الإيطالي ذو الأصول المصرية هدف الفوز للذئاب بالدقيقة 73.

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الانتصار يرفع رصيد روما إلى 33 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي، بفارق 20 نقطة كاملة عن يوفنتوس المتصدر.

وأما تورينو فيأتي بالمركز التاسع وفي رصيده 27 نقطة بعد الخسارة.