شريف إكرامي يطالب بتأجيل أي نشاط به تجمعات خوفًا من كورونا

حارس الأهلي يعلق على انتشار فيروس كورونا في مصر.

طالب شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بإلغاء أي الدراسة بالمدارس والجامعات، وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا في مصر.

ولم تتخذ الدولة المصرية أي قرارات بإيقاف الدراسة أو تأجيل أي نشاط رياضي، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا حتى الآن، رغم ظهور حالات مصابة بالفيروس في مصر مؤخرًا.

ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يتحدث خلالها عن تلك الأزمة، جاء نصها:

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"أدراك أولويات المرحلة؛ مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد، فلا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وصحتهم، تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لفتره وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضروريًا، العالم ونحن جزء منه يبادر لمواجهة الأزمة، الأمر لم يعد خيارًا بل إجبارًا".

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ويرفض اتحاد الكرة اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل منافسات الدوري المصري الممتاز حتى الآن، رغم ظهور فيروس كورونا في مصر مؤخرًا.

وكان الأهلي مرتبطًا بمواجهة أمام إنبي مساء غدٍ السبت، ولكن اتحاد الكرة أعلن تأجيلها، بسبب سوء أحوال الطقس في مصر.