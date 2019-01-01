شريف إكرامي يساند عمر صلاح قبل مواجهة نهضة بركان

الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ساند شريف إكرامي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، عمر صلاح حارس مرمى الزمالك قبل مواجهة اليوم الهامة في نهائي الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان، بالمغرب، في ذهاب الدور النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام العاشرة بتوقيت المغرب.

ويتواجد عمر صلاح أساسيًا في تشكيل الزمالك بعد إيقاف جنش الحارس الأساسي بعد الطرد أمام النجم الساحلي، بالإضافة لإصابة عماد السيد أمام الداخلية بالدوري المصري.

وحرص شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مساندة الحارس الشاب للزمالك.

وقال شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": " كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم،بالتوفيق يا بطل".

كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم،بالتوفيق يا بطل @OmarSalah — SherifEkramy (@SEkramyofficial) May 19, 2019

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم أمام نهضة بركان المغربي، قبل لقاء العودة في برج العرب يوم 26 مايو الجاري.