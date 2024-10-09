"شريط جنسي" ينهي مسيرة حكمة كرة قدم ومسؤولًا في تركيا!

فضيحة بكل المقاييس في تركيا..

تم فرض حظر مدى الحياة على حكمة كرة قدم تركية، بعد ظهورها في شريط جنسي مع مسؤول يبلغ عمرها ثلاثة أضعاف عمرها تقريبًا.

وأدارت إليف كارارسلان البالغة من العمر 24 عامًا، مباريات في تركيا منذ أن أجبرتها الإصابة على التوقف عن لعب كرة القدم.

لكن الاتحاد التركي لكرة القدم قرر إيقافها مدى الحياة بعد أن تم تصويرها وهي تمارس الجنس مع مراقب الحكام أورهان إرديمير، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وتلقى إرديمير، المسؤول السابق في الفيفا، البالغ من العمر 61 عامًا، عقوبة مماثلة من الاتحاد التركي لكرة القدم.

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ونفت إليف المولودة في إسطنبول، والتي لديها 363 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، أن تكون واحدة من الأشخاص الذين ظهروا في اللقطات المسربة.

وتعتزم إليف الاستئناف، مصرة على أنه "سيكون أمامها طريق طويل من الناحية القانونية، ولكنها ستتغلب عليه بأقوى طريقة".

وفي الوقت نفسه، ادعى إرديمير أن الفيديو تم تداوله دون إذنه، لكنه اعترف بأن حياته المهنية قد انتهت الآن، وقال: "لقد تم تدمير شرفي في عائلتي ودائرتي الاجتماعية ومجتمع التحكيم، بالإضافة إلى خسائري المالية، فإن الضرر النفسي الذي عانيت منه لا يوصف".

