شريط الذكريات يعيده إلى البداية .. مودريتش والأرجنتين كلاكيت ثالث مرة!

مودريتش يتمنى أن تكون مباراته الدولية الأولى فأل حسن له قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022.

حلم خوض نهائي كأس العالم يراود لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا مرة أخرى، بعدما شارك في نهائي 2018 دون تحقيق اللقب، لكن سيكون على رفاق نجم ريال مدريد الإسباني تخطي عقبة الأرجنتين أولًا.

استاد لوسيل سيكون شاهدًا مساء الثلاثاء على قمة مرتقبة تجمع بين الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، في مباراة تجذب أنظار العالم كله، بالنظر إلى معركة خط الوسط المرتقبة بين الفريقين.

لكن قبل ذلك، فإن تلك المواجهة تعيد إلى مودريتش بصورة خاصة ذكريات أول مرة يرتدي فيها القميص المربع الأحمر والأبيض.

إنه الأول من مارس في عام 2006، كان العالم على موعد مع ظهور لوكا مودريتش للمرة الأولى بقميص منتخب كرواتيا، وللطرافة، فقد كان المنافس هو منتخب الأرجنتين في مباراة ودية.

مودريتش حينها كان يلعب مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، وارتدى القميص رقم 14، أحد أرقامه المفضلة قبل الانتقال في وقت لاحق من مسيرته إلى الرقم 10 مع النادي والمنتخب.

مباراة مودريتش الأول مع كرواتيا كانت مثالية، حيث حقق الفريق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3-2، صحيح أن مودريتش لم يسجل في مباراته الأولى مع منتخب كرواتيا، لكن ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين الحالي كان ضمن قائمة المسجلين في المباراة.

وحتى الآن، فقد خاض مودريتش 160 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، من بينها مباراتين فقط أمام منتخب الأرجنتين.

وإلى جانب المباراة الافتتاحية في مسيرته الدولية، فقد تواجه مودريتش مع كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم 2018، وحينها سجل مودريتش هدفًا ليقود بلاده إلى الفوز بثلاثية نظيفة.