شركة EA تفاجئ عشاق EA SPORTS FC 25 بتصميم جديد في بطاقة HERO

تعديلات في تصميم بطاقة Hero الجديدة، مفاجئة وخارج توقعات محبي اللعبة..

تجاوزت شركة EA للألعاب الإلكترونية، توقعات جمهورها من عشاق لعبة EA SPROTS FC بعدما تم الكشف عن تصميم بطاقة EA FC 25 Ultimate Team Hero.

وفي هذا العام تم الكشف عن تصميم بطاقة EA FC 25 Hero، بالإضافة إلى تصميم بطاقة EA FC 25 الذهبية وتصميم بطاقة TOTW.

وجاءت التعديلات في تصميم بطاقة Hero الجديدة، مفاجئة وخارج توقعات محبي اللعبة، حيث ظهرت الألوان النابضة بالحياة واضحة، إلى جانب الأعمال الفنية للملعب من بعيد، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا داخل مجتمع Ultimate Team.

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وفي كل عام، تضيف الشركة المزيد من الأبطال الجدد إلى اللعبة، ووفقًا لآخر التسريبات، يتم حاليًا إعداد جناح تشيلسي وريال مدريد السابق والنجم البلجيكي إيدين هازارد، كبطل جديد في EA FC 25.

وتستمر تسريبات لعبة EA SPORTS FC 25 في الظهور تباعًا، حيث تحدثت تقارير أيضًا عن صدور اللعبة بوضع لعب جديد يسمى Penta سيأتي إلى Ultimate Team.

وكانت بعض الأحاديث قد دارت في مجتمع EA FC، حول احتمالية صدور النسخة الثانية منذ الانفصال بين EA والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مدعمة بتقنية الفيديو "VAR" لاكتشاف حالات التسلل.

كما أن التقارير زادت خلال الفترة الماضية، بشأن التكهن بموعد صدور اللعبة رسميًا، حيث أنه من المعتاد أن تصدر النسخة الجديدة من EA FC دائما في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.