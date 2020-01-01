شركة الوسائل تزف خبر سار للهلال والنصر

شركة الوسائل هي الأقرب للحصول على ملعب الجامعة، على حساب نادي الهلال

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية اتجاه شركة الوسائل للدعاية والإعلان لفتح الخيارات في استثمار ملعب جامعة الملك سعود، في حال حصول الشركة على المناقصة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن شركة الوسائل هي الأقرب للحصول على ملعب الجامعة، على حساب نادي الهلال.

وأكدت التقارير إنه في حالة الحصول عليه عليها من قبل لجنة فحص العروض الرسمية بمقر الجامعة ستكون متاحة ومفتوحة لناديي النصر والهلال، وكذلك مناسبات وفعاليات وزارة الرياضة.

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وأوضحت التقرير أن الهدف الرئيس من الدخول في المنافسة هو التحدي والرغبة في الاستثمار الرياضي، الذي هو ليس بجديد على الشركة.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن محمد الخريجي رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الوسائل منفتح على كافة الجهات الرياضية التي ترغب في التعاون معه.

وبحسب التقارير فأن شركة الوسائل ترى أن هذا الأمر مجرد استثمار تثق الشركة في استرداده، وأن خبرتها الرياضية في مجال الإعلام والإعلان والدعاية تجعلها قادرة على الربح فيه دون أي خوف أو تردد.

وأنهت التقارير لتشير إلى أن الشركة لم تجر أي اتصالات مع مسؤولي نادي النصر أو نادي الهلال، مؤكدة أن الدخول في المنافسة كان بمثابة فرصة من جانبهم واقتناص لفكرة ناجحة.