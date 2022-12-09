شركة الكحوليات ترضح لضغط مبابي وحكيمي.. بديل جديد لجائزة الأفضل

الخلافات الثقافية تعود إلى السطح من جديد

تستمر إشكالية الاختلافات الثقافية في كأس العالم 2022، هذه المرة تأتي شركة "بودوايزر" المسؤولة عن منح جائزة لاعب المباراة بعد كل 90 دقيقة من مباريات المونديال لتلقى المصير ذاته.

صحيفة "دايلي ميل" تؤكد أن الشركة الصانعة للخمور تخطط لتقديم لقب أفضل لاعب في المباراة عقب كل مناسبة بشكل "بديل وملائم ثقافيًا" ولا يروج العلامة التجارية بشكل فج.

ما فجر الأمر هو ذكر موقع "ذا أثليتك" أن نجم فرنسا كيليان مبابي قد أخفى العلامة التجارية عمدًا أثناء منحه جائزة رجل مباراة فرنسا وبولندا لعدم رغبته في الترويج للعلامة التجارية.

مبابي ليس وحيدًا في هذا الأمر، بل ينضم إلى لاعبين آخرين مثل الكاميروني فنسنت أبو بكر والتونسي وهبي خزري والثنائي المغربي ياسين بونو وحكيم زياش الذين اختاروا فعل الشيء نفسه.

المؤكد أن مونديال قطر 2022 أفرز خلافات ثقافية عديدة، ولكنها تظل في الإطار الذي يمكن السيطرة عليه، خصوصًا مع تبقي 7 مباريات فحسب على انتهاء العرس الكروي.