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شركات كبرى تقتحم المشهد .. اتجاه لخصخصة الرباعي الكبير في السعودية

زهيرة عادل
10:34 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Abdulaziz bin Turki Al Saud - hilal - nassr - ittihad - ahli 2022
الخصخصة هدف وزارة الرياضة، لكن الديون تحول دون ذلك حاليًا

مفاجأة كبرى كشف عنها الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، عن خصخصة عدد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

الخصخصة هو هدف تعمل عليه وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، لكن تعطله الأزمات المالية والديون التي تتراكم على الأندية، وعدم القدرة على إحداث التوازن المالي.

كاموخ أوضح أن هناك اتجاه لخصخصة عدد من الأندية، وستكون البداية من الرباعي الكبير الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

وأكد الإعلامي الرياضي أن هناك عدد من الشركات الكبرى ستقتحم المشهد الرياضي خلال الفترة المقبلة، وصناديق استثمارية ضخمة.

يذكر أن وزارة الرياضة تحاول السيطرة على الوضع المالي للأندية في السنوات الأخيرة من خلال استحداث نظام شهادة الكفاءة المالية وتطبيق قانون اللعب المالي النظيف.

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