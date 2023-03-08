على شرف مانشستر يونايتد.. لقاء جديد مرتقب بين إرلينج هالاند ونجم الدوري الإسباني

صدفة جمعت إرلينج هالاند وخواكين تحولت لصداقة غريبة

ستكون الفرصة متاحة أمام النجمين خواكين وإرلينج هالاند للالتقاء مجددًا، وذلك على شرف مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس في الدوري الأوروبي.

ويستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي، غدًا الخميس، فريق ريال بيتيس الإسباني في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

التقى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدفة في مدينة ماربيا الإسبانية مع أسطورة ريال بيتيس، خواكين، مع أصدقاء مشتركين ليتعارفا ويتناولان القهوة ويلتقطان صورة سويًا، وتولد صداقة بين النجمين فهالاند بات له مكانًا في بيتيس بحسب خواكين.

وزار بعدها مانشستر سيتي ملعب رامون سانشيز بيثخواين خلال مواجهتهم مع إشبيلية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكانت فرصة ليلتقط هالاند صورة لمكان خواكين في غرفة خلع الملابس وكتب "أتمنى أن يكون الأسطورة سعيدًا اليوم".

وستتجدد الفرصة للقاء النجمين فريال بيتيس سيتدرب استعدادًا للمواجهة في مركز تدريبات مانشستر سيتي، الذي يعرفه مانويل بيلجريني جيدًا فقد كان مدربًا للسيتي قبل بيب جوارديولا.