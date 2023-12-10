شرط يحرج برشلونة .. تفاصيل جديدة تقرب نجم البلوجرانا من الدوري السعودي

هل ينتقل نجم برشلونة إلى الدوري السعودي؟

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أصبح أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وذلك سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية لعام 2024.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ماركوس ألونسو مدافع برشلونة، أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه، وذلك بسبب شرط موجود في عقده.

وينص الشرط على أحقية برشلونة في تمديد عقده لمدة عام آخر، حال مشاركته في نصف المباريات هذا الموسم، وهو الشرط الذي قد لا يتحقق، في ظل مشاركاته القليلة بسبب الإصابات التي يعاني منها.

وأضافت الصحيفة إلى أن نجم برشلونة الذي وصل له العديد من العروض المختلفة من السعودية، جعل الأمر يبدو وكأنه سيتم النظر في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ينتهي عقده في يونيو القادم.

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وفي حال وصول عرض مالي مقنع لنادي برشلونة، قد يوافق النادي الإسباني على رحيله، والاستفادة ماديًا من هذا الأمر، ولكن الأمور تسير حاليًا حول استمرار ألونسو مع الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم.

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