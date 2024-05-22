شرط وحيد يؤجل اتفاق بايرن ميونخ مع "تلميذ جوارديولا" لخلافة توخيل

المحادثات تسير بشكل جيد

لا يزال بايرن ميونخ منشغلًا بالبحث عن مدرب جديد لخلافة الألماني توماس توخيل، المدير الفني الحالي والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن المحادثات بين إدارة بايرن ميونخ والبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي تسير بشكل جيد.

وكتب رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (X) "تويتر سابقًا": "المحادثات مستمرة بين فينسنت كومباني وبايرن ميونخ".

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وأشار إلى أن قائد مانشستر سيتي السابق يرحب بعرض البايرن ودخل في نقاشات جادة مع إدارة النادي البافاري، من أجل تولي المهمة في الموسم المقبل.

وختم الصحفي الإيطالي: "هناك حاجة لموافقة مجلس الإشراف في بايرن ميونخ على تعيين كومباني، لكنه يظل مرشحًا قويًا".

يذكر أن كومباني، بدأ مسيرته التدريبية بتولي قيادة أندرلخت البلجيكي في موسم (2020-2022)، وتمكن أيضًا من تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب" مع بيرنلي والتأهل للدوري الممتاز.