شرط وحيد من مانشستر سيتي لاستمرار كانسيلو مع برشلونة

هل توافق إدارة برشلونة؟...

وضعت إدارة مانشستر سيتي، شرطها للتخلي عن جواو كانسيلو، لاعب الفريق لصالح نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى الظهير البرتغالي، الموسم المنصرم معارًا إلى صفوف الفريق الكتالوني، وبعد ظهوره بمستوى جيد، تسعى إدارة برشلونة للتعاقد معه بشكل دائم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي، لا يمانع استمرار كانسيلو، مع برشلونة، ولكن سيتعين على الفريق الكتالوني دفع 30 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي، يريد إما بيع كانسيلو مقابل 30 مليون يورو، أو فترة إعارة مع وجود بند شراء إلزامي في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن كانسيلو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027، قد خرج بالفعل من حسابات مدربه بيب جوارديولا، ولكن إدارة الفريق تريد تحقيق أكبر استفادة مالية منه قبل رحيله.