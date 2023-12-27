"شرط وحيد للموافقة".. ريال مدريد يفرض حظرًا على مبابي وهالاند!

فرمان ملكي لاحترام حقوق النجمين

فرضت إدارة ريال مدريد، تعليمات صارمة على الموظفين في متاجر النادي الرسمية، تحظرهم من إجراء مُحدد يتعلق بالنجمين، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

وكشفت إذاعة "لا كادينا سير"، أن إدارة ريال مدريد، منعت جميع المتاجر الرسمية للنادي، من الاستجابة لطلبات الجماهير بشأن طباعة اسمي مبابي أو هالاند على قمصان الميرنجي.

وأشارت الإذاعة، إلى أنه يسمح للمشجعين فقط بطباعة اسم مبابي أو هالاند، إذا تمكن شخص ما، من إثبات أن هذا اسمه الحقيقي في الهوية الشخصية.

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وتحققت المحطة الإذاعية من هذا الادعاء من خلال اثنين من المشجعين، اللذين طلبا وضع أسماء نجوم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على القمصان، حيث قال الموظفون إنهم لا يستطيعون تلبية الطلب لأن الثنائي لا يلعبان لريال مدريد وحقوق الصورة تمنعهم من إضافة أسماء لاعبين من أندية أخرى.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، إلا أن النجم الفرنسي يرتبط منذ أكثر من 3 سنوات بالانتقال إلى النادي الملكي، الذي يستعد لتقديم عرض نهائي للتعاقد مع الدولي الفرنسي في يناير.

وبخلاف ذلك فإن ريال مدريد، سيلاحق بطل النرويج هالاند في المستقبل القريب، خصوصًا مع وجود تقارير صحفية أخرى، تزعم بأن لدى هالاند، شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في صيف 2024.