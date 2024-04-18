شرط واحد يجعل روما يوافق على انتقال باولو ديبالا إلى دوري روشن السعودي

هل نرى النجم الأرجنتيني في دوري روشن الموسم المقبل؟

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تستهدف أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشف الإعلامي إكرم كونور عبر حساب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن روما سيستمع للعروض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل بيع باولو ديبالا، في حال فشل محادثات تمديد العقد.

وأضاف كونور أن أندية دوري روشن السعودي، مستعدة لدفع السعر الذي حدده نادي روما، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد ديبالا مع روما في صيف 2025، وبالتالي سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير القادم، ولذلك يُريد النادي الإيطالي الاستفادة ماليًا منه حال عدم تجديده.

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ولعب باولو ديبالا 31 مباراة خلال الموسم الحالي مع روما في جميع البطولات، حيث سجل فيها 14 هدفًا، وصنع 9 أهداف، ليُصبح إجمالي مساهماته التهديفية هو 23 مساهمة.

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