شرط واحد للحاق بالكلاسيكو .. مفاجأة غير متوقعة بشأن إصابة ألكسندر ميتروفيتش

الكشف عن آخر تطورات إصابة ميتروفيتش

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فرض النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نفسه كأحد أهم عناصر فريق نادي الهلال الموسم الحالي، بعد أن نجح في تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، ولكنه تعرض لإصابة عضلية جعلته يغيب عن تشكيل الزعيم مؤخرًا.

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ميتروفيتش تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال ضد الشباب ببطولة دوري روشن السعودي، حيث تبين أنه يحتاج للعلاج لمدة 6 أسابيع حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب.

ونشر أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مجموعة صور لعمليات العلاج لميتروفيتش في صربيا خلال الوقت الحالي.

وعلق ميتروفيتش على الصور قائلًا: "ميتروفيتش وعمل رائع من الهلال، الطاقم الطبي في الهلال وتنظيم وعمل رائع وكبير ومراقبة مباشرة ويومية ببرنامج علاجية رائعة، وتضمن عودة ممتازة للاعب، ميتروفيتش بعد أسبوعين من تمزق قوي في العضلة الخلفية، يضغط في العلاج بأحدث وأفضل الطرق والأجهزة وبإشراف قوي إلى الآتي".

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وتابع: "جري بعد 16 يومًا من الإصابة، اختبارات مستمرة في قوة العضلات، علاج بالليزر وأحدث الأجهزة لالتئام العضلة، مرونة وإطالات العضلات والمفاصل، عمل تراكمي من طاقم طبي مميز في الهلال بقيادة د. خيمينيز واختيار الأفضل لنجوم الفريق".

ورد أحد تابعي ثامر مستفسرًا: "هل يقدر ميترو يرجع قبل المدة المحددة له؟"، ليرد عليه أخصائي العلاج الطبيعي قائلًا: "المحددة 6 أسابيع، يرجع قبل بأسبوع أو أسبوعين كأفضل مدة، بشرط اجتياز الأشعة والاختبارات البدنية".

ومن المحتمل أن يلحق ميتروفيتش بمواجهة الهلال ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها يوم 30 أبريل الجاري.

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