شرط كيليان أم قرار بيريز؟.. الأزمة الكبرى بين مبابي وريال مدريد تخرج إلى النور!

أزمة تلوح في الأفق

يبدو أن الصدام المرتقب بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وريال مدريد، بشأن مفاوضات الانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل قد بدأ بالفعل.

ويقترب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده الجاري في باريس سان جيرمان، علمًا بأنه لم يوقع للميرنجي حتى الآن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النجم الفرنسي يصر على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 المقررة في الصيف المقبل، علمًا بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر عدم مشاركة أي من لاعبي الفريق، وأبلغ الاتحاد الفرنسي بذلك.

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وأوضحت أن "الأولمبياد بمثابة أولوية لمبابي"، كما أنه قلق من ألا يصل لنقطة اتفاق مع ريال مدريد، حيث من الصعب أن تتاح له فرصة ثانية كي يكون وجهة لحدث عالمي كبير كهذا، إذ تتجاوز مشاركته الجانب الرياضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصر على الأهمية الكبرى لحضور مبابي في الأولمبياد، الأمر الذي دفع اللاعب لإخطار ريال مدريد بأن "المشاركة في الأولمبياد هي الشرط الأهم".

وتكمن أزمة ريال مدريد في أنه سيخسر أموالًا إذا لم يتواجد مبابي في جولة الولايات المتحدة الصيف المقبل (قد يعوضها بتخلي مبابي عن نسبة من حقوق الصور)، كما يخشى طلب فرنسا مشاركة أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا أيضًا.