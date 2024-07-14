شرط لفترة محدودة .. مانشستر سيتي يضغط لضم داني أولمو

مانشستر سيتي يرغب في حسم التعاقد مع أولمو لقطع الطريق على تشيلسي وبرشلونة

يستهدف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم النجم الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو، عن أن مانشستر سيتي يعد أكثر فريق مهتم بالتعاقد مع داني أولمو خلال الوقت الحالي، بعد تألقه في بطولة يورو 2024، حيث أبدى بيب جوارديولا إعجابه بمواطنه أولمو.

وأضاف دي مارزيو أن عقد داني أولمو مع لايبزيج شرطًا جزائيًا ينتهي خلال ساعات قليلة بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل 15 يوليو الجاري، حيث يجب على مانشستر سيتي أن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

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ويُريد مانشستر سيتي إنهاء الصفقة في أقرب وقت، من أجل إغلاق الطريق على منافسيه أبرزهم تشيلسي وبرشلونة الإسباني، الذين يُريدون التعاقد مع أولمو.

وتألق أولمو "خريج لا ماسيا" في بطولة يورو 2024، حيث ساهم في 5 أهداف، بتسجيله 3 أهداف وصنع هدفين خلال 5 مباريات شارك فيهم.