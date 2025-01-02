لا يملك القرار بمفرده .. شرط قانوني لاعتزال محمد العويس وموقفه من دعم الهلال في كأس العالم للأندية

بعد أنباء اعتزاله الدولي عقب وداع كأس الخليج..

كشف فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الأسبق، عن الموقف القانوني لاتخاذ محمد العويس، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، قرارًا بالاعتزال الدولي، مؤكدًا أنه لا يحق له اتخاذ القرار بمفرده.

وكشفت تقارير عن اتخاذ العويس قرار الاعتزال الدولي، عقب خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بالخسارة أمام سلطنة عمان في نصف النهائي، بنتيجة (2-1)، فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن العويس لم يتخذ خطوات رسمية بشأن هذا الاعتزال، بينما كانت مجرد رد فعل إزاء وداع البطولة.

وقال القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، "وفق المادة 10، من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي تتعلق بالتزامات اللاعب السعودي المحترف، فإنه يلتزم بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية، متى ما طُلب منه ذلك، فإذا أعلن اللاعب عن رغبته في الاعتزال الدولي، فالأمر متروك للاتحاد السعودي، كونه لاعبًا محترفًا وملزمًا بتحقيق رغبة المنتخبات، والأسباب المبررة لذلك، سواءً الإصابات أو غيرها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف القحيز أنه في حالة موافقة اتحاد الكرة على اعتزال محمد العويس، فإنه لا يؤثر مطلقًا على مشواره مع الهلال، كونه لا يزال مستمرًا في اللعب مع النادي، ويحق له المشاركة في كأس العالم للأندية وأي بطولة أخرى.

ورغم مشاركته في مباراة واحدة مع الهلال، منذ بداية الموسم الجاري، بسبب معاناته من آلام الظهر التي أبعدته عن الملاعب، إلا أنه عاد للتدريبات الجماعية، ليلتحق بقائمة المنتخب السعودي، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، الاعتماد عليه أساسيًا في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، خلال مباراتي اليمن والعراق في دور المجموعات، ثم لقاء عمان في نصف النهائي.