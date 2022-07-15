شرط صادم في عقد رافينينا قد يُورط برشلونة!

تعاقدات برشلونة تضعه في مأزق

شهدت الأيام الماضية تحركات كبيرة لنادي برشلونة في سوق الانتقالات رغم عدم حل الأزمة المالية في النادي، لكنه تعاقد مع ثلاث لاعبين جُدد خلال أسبوع تقريبًا.

برشلونة وقع مع فرانك كيسيه وأندرياس كريستنسن في صفقات انتقال حر بعد نهاية عقودهما مع ميلان وتشيلسي على التوالى، بينما جاء التوقيع الأكبر مع رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد في صفقة قدرت ب58 مليون يورو، بالإضافة لتجديد عقد عثمان ديمبيلي بعد شهور من المماطلة في المفاوضات.

بند صادم في عقد رافينيا

برشلونة لم يكشف سعر صفقة الجناح البرازيلي، لكن ماتيو أليماني مدير الكرة في البرسا أكد أن الصفقة جاءت وفقًا لما يتناسب مع خارطة طريق النادي وسقف الرواتب.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية وجود بند صادم في عقد رافينيا يقضى بدفع النادي الإسباني 12 مليون يورو كغرامة يحصل عليه ليدز في حالة تأخر برشلونة في دفع أقساط الصفقة.

تضارب غريب في الشروط الجزائية للاعبين

أعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع رافينيا حتى صيف 2027 وقدمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي، وسبقه الإعلان عن تجديد عثمان ديمبيلي حتى صيف 2024.

لكن الغريب أن الشرط الجزائي الذي جاء في عقد الجناح البرازيلي قدر بمليار يورو، بينما وضع شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو فقط في عقد عثمان ديمبيلي.

جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي في نفس عمر رافينيا وسيتنافس اللاعبان على مركز الجناح الأيمن في تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز خلال الموسم القادم.

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